Deulofeu e i suoi mille giorni all’inferno
2025-10-17 14:02:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Gerardo Deulofeu in silenzio, continua a combattere la battaglia della sua vita, la partita più difficile della sua carriera. Il catalano è rimasto ferito legamento crociato anteriore durante una partita contro Sampdoria quasi tre anni fa, un tempo che per un calciatore equivale quasi a una vita. Ma lui non getta la spugna ed è più convinto che mai di rimettere piede sul green. “So che sto cercando qualcosa di speciale. Potrebbe essere la ripresa più difficile della storia “, commenta il giocatore in un’intervista per ‘The Guardian’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
