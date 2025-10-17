Denise Farina parla del rapporto con Filippo Bisciglia dopo Temptation | Non c'entro con la sua separazione

Denise Farina risponde ad una domanda rivoltale dai fan sul suo rapporto con Filippo Bisciglia dopo Temptation Island. Molti avevano notato un certo feeling tra i due e dopo la separazione del conduttore, è sorta anche qualche curiosità. L'ex volto del reality ha però messo le cose in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it