Denise Farina parla del rapporto con Filippo Bisciglia dopo Temptation | Non c'entro con la sua separazione

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Denise Farina risponde ad una domanda rivoltale dai fan sul suo rapporto con Filippo Bisciglia dopo Temptation Island. Molti avevano notato un certo feeling tra i due e dopo la separazione del conduttore, è sorta anche qualche curiosità. L'ex volto del reality ha però messo le cose in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

