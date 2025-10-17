Delitto Garlasco Sollecito | Si rovina la vita alla gente e poi si fa finta di nulla
"Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente. La mia è così. Viviamo in un mondo dove si censurano battute fatte verso le minoranze, ma si può facilmente rovinare la vita di un innocente e poi far finta di nulla". Questo lo sfogo di Raffaele Sollecito, coinvolto anni fa nel processo per la morte di Meredith Kercher a Perugia, che sui suoi profili social commenta i nuovi sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. "Lo sto vedendo di nuovo nel caso di Garlasco, e mi intristisce molto. Il marchio che mi porto addosso non è una colpa, è uno stigma. E quello non te lo toglie nessuna sentenza, nemmeno una di assoluzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
