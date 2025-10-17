Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha scelto Liborio Cataliotti come nuovo avvocato nell’indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Il legale del foro di Reggio Emilia, 59 anni, è stato lo storico difensore di Vanna Marchi e assiste ancora oggi la figlia Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza nel procedimento in corso a Milano sulla ‘Gintoneria’ che dovrebbe chiudersi in settimana con un patteggiamento. Tra i casi che lo hanno reso celebre la difesa di Davide Vannoni nella controversa vicenda del ‘metodo Stamina’. Nell’ultimo anno si è occupato di assistere anche alcuni ufficiali della guardia di finanza che sono stati rinviati a giudizio a Crotone per il naufragio dei migranti di Cutro del 26 febbraio 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, Sempio sceglie avvocato Cataliotti: difese Vanna Marchi