Delitto Garlasco annullato il sequestro di pc e dispositivi all’ex pm Mario Venditti

Il tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione a carico di Mario Venditti. L’ex procuratore aggiunto di Pavia è accusato di corruzione in atti giudiziari per aver archiviato Andrea Sempio nella prima indagine sul delitto di Garlasco che ha coinvolto il commesso di Voghera. I giudici della libertà hanno accolto il ricorso del legale Domenico Aiello contro la perquisizione e il sequestro di pc, smartphone e tablet disposta il 16 settembre ed eseguita il 26 settembre dal GICO (Gruppi d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata) della guardia di finanza di Brescia, il gruppo di Pavia e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano su ordine della pm Claudia Moregola e del procuratore Francesco Prete. 🔗 Leggi su Lapresse.it

