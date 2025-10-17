Delitto Garlasco annullato il sequestro di pc e dispositivi all’ex pm Mario Venditti
Il tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione a carico di Mario Venditti. L’ex procuratore aggiunto di Pavia è accusato di corruzione in atti giudiziari per aver archiviato Andrea Sempio nella prima indagine sul delitto di Garlasco che ha coinvolto il commesso di Voghera. I giudici della libertà hanno accolto il ricorso del legale Domenico Aiello contro la perquisizione e il sequestro di pc, smartphone e tablet disposta il 16 settembre ed eseguita il 26 settembre dal GICO (Gruppi d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata) della guardia di finanza di Brescia, il gruppo di Pavia e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano su ordine della pm Claudia Moregola e del procuratore Francesco Prete. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
MattinaRai1. . Garlasco: a #StorieItaliane le ultime notizie sulla ricostruzione degli spostamenti di Andrea Sempio e i dubbi sullo scontrino del parcheggio utilizzato come prova della sua presenza a Vigevano il giorno del delitto. - facebook.com Vai su Facebook
Delitto #Garlasco, madre di Andrea Sempio in ospedale per accertamenti - X Vai su X
Garlasco, annullato sequestro a Mario Venditti: restituito il cellulare all’ex pm indagato per corruzione - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro del cellulare e dei pc nei confronti di Mario Venditti, l'ex pm di Pavia accusato di corruzione ... Segnala fanpage.it
Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm Venditti - Il Tribunale ha annullato il provvedimento eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex magistrato in un filone dell'indagine dei pm bresciani in cui è accusato di corruzione in atti ... Scrive tg24.sky.it
Garlasco, il tribunale dà ragione a Mario Venditti: restituiti telefoni e pc all’ex procuratore di Pavia dopo i sequestri e le perquisizioni in casa - Secondo gli inquirenti avrebbe favorito l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 nel corso delle indagini sul delitto di Chiara Poggi ... Scrive open.online