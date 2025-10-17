Deligusti lavoratori in sciopero | No alla chiusura e ai licenziamenti
Sono scesi in piazza i lavoratori della Deligusti, di via Fratelli Cervi a Melegnano, e continueranno a scioperare fino ad oggi e poi lunedì si trasferiranno in massa sotto la sede milanese di Assolombarda. Armati di megafono, bandiere dell’Ugl - il sindacato che li affianca nella protesta - e cartelli, dalle 9 di ieri mattina hanno dato vita a un presidio che ha bloccato tutte le attività produttive. La manifestazione è contro la decisione dei vertici aziendali di chiudere lo stabilimento in Italia e trasferire la produzione in Spagna, lasciando a casa i 38 lavoratori. La Deligusti è una delle aziende all’avanguardia per la lavorazione di prodotti ittici marinati in olio ma da quando ha cambiato proprietà le cose non vanno bene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
