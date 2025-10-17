Del Debbio dimentica che deve condurre Dritto e Rovescio | Chi c'è dopo di me? Ah ci sono sempre io!

Il conduttore protagonista di un esilarante siparietto in diretta tv: "Chi c'è dopo?". Dimentica che dopo il suo "4 di sera" in access c'è proprio "Dritto e Rovescio" in prima serata. "È l'età che avanza", ha poi commentato, "ma tengo duro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stasera sarò ospite di Paolo Del Debbio, se volete ci vediamo più tardi. - facebook.com Vai su Facebook

Del Debbio dimentica che deve condurre Dritto e Rovescio: “Chi c’è dopo di me? Ah, ci sono sempre io!” - Dimentica che dopo il suo “4 di sera” in access c’è proprio “Dritto e Rovescio” in prima serata. Lo riporta fanpage.it

Mario Giordano ha sostituito Paolo Del Debbio a 4 Di Sera: cosa è successo prima della puntata - Ieri sera il programma di approfondimento in onda su Rete4, 4 Di Sera, ha visto Mario Giordano alla conduzione. Scrive fanpage.it