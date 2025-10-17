Degrado da anni a lato del Ponte all' Indiano | Già segnalato 2 anni fa non è cambiato niente
Continua il degrado nella strada che costeggia il ponte all'Indiano, come evidenziato nella foto. Già segnalato 2 anni fa ma la situazione non cambia, anzi peggiora, ora addirittura la spazzatura occupa parte della carreggiata. È opportuno fare pulito il prima possibile, saluti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
