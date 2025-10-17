Definiti i percorsi di accesso e le aree di sosta per evitare disordini | verso una domenica calda Intanto gli ambienti sportivi danno l’addio allo storico tifoso Paolo Morbidelli Lo stadio Matteini sarà blindato per Terranuova-Prato
TERRANUOVA Si avvicina un appuntamento importantissimo per il Terranuova Traiana. Domenica 19 ottobre alle 15 lo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini ospiterà l’attesa sfida tra i biancorossi e il Prato. Mercoledì si è svolto un tavolo tecnico in Questura per ragioni di ordine pubblico, visto che dalla città laniera arriveranno circa 300 tifosi biancoazzurri. I sostenitori della compagine pratese saranno collocati nel settore gradinata. Potranno acquistare i biglietti tramite il Bar Pasticceria Tabaccheria Amantea di Prato. Per i tifosi locali sarà invece possibile acquistare i tagliandi direttamente al botteghino dello stadio il giorno della gara a partire dalle 13,30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
