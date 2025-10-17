Decreto Scuola | tutte confermate le novità annunciate da Pittoni

Il nuovo Decreto Scuola porta con sé importanti conferme. Le anticipazioni di Mario Pittoni (Lega) sono state finalmente approvate in Senato, introducendo novità decisive per il mondo dell'istruzione, come la salvaguardia degli idonei del concorso Pnrr1. Ecco i punti salienti del testo.Pittoni (Lega), anticipazioni Decreto Scuola tutte confermate"Anche stavolta la quasi totalità delle anticipazioni sulle battaglie che mi hanno visto impegnato nell'ultimo periodo, sono confermate. L'ultima che si sta concretizzando dopo l'estensione dei corsi Indire, la proroga delle assunzioni su sostegno da GPS e la salvaguardia della validità del titolo ITP (il decreto con queste e altre novità è stato appena approvato in prima lettura al Senato e non subirà modifiche alla Camera) riguarda gli idonei del concorso Pnrr1, che cominciano finalmente a trovare nell'area riservata - come già per il Pnrr2 - la loro posizione in graduatoria. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

