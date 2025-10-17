Decoro e vivibilità | Prato riparte dai luoghi simbolo nuove aiuole e pulizia
Prato, 17 ottobre 2025 – Erba verde, fiori colorati e pulizia. L’amministrazione prefettizia riparte dal decoro urbano. È su questa strada che il commissario straordinario Claudio Sammartino ha scelto di proseguire, convinto che la cura dei luoghi quotidiani sia il primo passo per restituire ai cittadini una città più accogliente, pulita e ordinata. Prato, soprattutto nel centro storico, mostra in molti punti i segni del tempo e dell’incuria: aiuole spoglie, erba alta, fioriere abbandonate, sporcizia accumulata lungo i marciapiedi. Dettagli solo in apparenza marginali che, sommati, finiscono per restituire un’immagine non dignitosa, lontana da quella città viva e operosa che Prato è sempre stata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
