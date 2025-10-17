Sbrigata la pratica di Skorupski, il Bologna passa a quella di Remo Freuler, altro calciatore in scadenza al 2026. C’è ottimismo, esattamente come è sempre stato manifestato per il portiere polacco. Il nazionale svizzero guadagna quanto il compagno: circa 900mila euro più bonus. La sensazione è che l’accordo per il prolungamento possa essere trovato sulle stesse basi. In programma nei prossimi 7-10 giorni incontri con il calciatore e il suo entourage per cercare di arrivare alla quadra. Per Skorupski sarà Bologna a vita, da capire se anche per Freuler, che ha un anno in meno del polacco, si andrà al 2027 o al 2028, come scadenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Decisiva la prossima settimana. Freuler, accordo vicino. Il club è fiducioso