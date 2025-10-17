Decima giornata per la serie C | le toscane tra rilancio e sogni di vertice

17 ott 2025

La decima giornata del Girone B di Serie C promette emozioni forti. Tra sabato 18 e lunedì 20 ottobre, le squadre toscane scendono in campo per confronti che possono già pesare sulla stagione. Livorno – Sambenedettese. Il weekend si apre al Picchi, alle 14.30, dove il Livorno cerca ossigeno dopo due sconfitte di fila. Gli amaranto, oggi sedicesimi e in zona playout, devono reagire davanti al proprio pubblico per rilanciare la corsa salvezza. Di fronte una Sambenedettese solida e ambiziosa, quinta in classifica nonostante il ko con la capolista Ravenna. I marchigiani vogliono difendere la zona playoff e confermarsi tra le sorprese del girone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

