Debutto tra luci e ombre Due vittorie e altrettanti ko
Un bilancio a metà all’esordio in campionato per le nostre squadre di B di volley. Due vittorie e due sconfitte. Nella B maschile vincono Osimo e Loreto, resta a secco Castelferretti. Sconfitta Jesi nella B1 femminile. Osimo e Loreto fanno la voce grossa in trasferta. I senzatesta conferma il pronostico vincendo a Ravenna. Loreto sbanca San Severino, continuando la serie positiva sul campo maceratese, per una "grande vittoria su un campo difficile. Sabato (domani, ndr) a Macerata dovremo ripeterci" attacca coach Iurisci. Non basta la buona prestazione a Castelferretti per andare a punti a San Mauro Pascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
