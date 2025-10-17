Debutto di Alessandro Cadario | Bisogna sempre studiare E che emozioni regala Puccini

Eclettico, capace di dominare ogni partitura Alessandro Cadario è uno dei direttori italiani più interessanti sia nel repertorio sinfonico che operistico. Ospite fisso da più di un decennio a I Pomeriggi Musicali il giovane direttore si è circondato di un pubblico che lo segue nella sua attività, come quest’estate a Roma alla Basilica di Massenzio dove ha diretto un potente "Don Giovanni". Nato a Varese, diplomatosi al Conservatorio di Milano Cadario dirige " Le Villi " di Giacomo Puccini al Teatro Filarmonico di Verona da domenica fino al 2 novembre. Maestro Cadario, una carriera in ascesa, vuole riassumerla? "Sarà sempre in evoluzione, così insegnano i grandi direttori che ho tanto ascoltato e ammirato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

