Debutta Top11 il nuovo magazine di calcio per ragazzi con un' anima aretina
Da oggi, nelle edicole e nei supermercati Press?Di, è in vendita Top11, magazine di calcio per ragazzi con un'anima aretina. La rivista ha riscosso un grande successo in Germania e adesso cerca il bis in Italia. Il prezzo di lancio è di 4 euro e 99 centesimi.Prodotti KidsLa casa editrice è Blue. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
