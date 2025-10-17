De Zerbi | Il Marsiglia può lottare per il titolo? Voglio pensare ad una cosa chiara

De Zerbi: «Un conto è sognare il titolo, ma c’è chi ha già dominato». Le parole Alla vigilia della partita di Ligue 1 contro il Le Havre, il tecnico De Zerbi ha parlato in conferenza stampa del cammino del Marsiglia e delle ambizioni per il campionato. Dopo una serie di risultati positivi, l’allenatore italiano è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Zerbi: «Il Marsiglia può lottare per il titolo? Voglio pensare ad una cosa chiara»

