De Siervo | Pirateria? Serve una strategia comune per contrastarla in italia e nel mondo

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, è tornato a parlare su un tema molto importante in Italia: la pirateria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de siervo pirateria serve una strategia comune per contrastarla in italia e nel mondo

© Pianetamilan.it - De Siervo: “Pirateria? Serve una strategia comune per contrastarla in italia e nel mondo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

de siervo pirateria serveDe Siervo: “Pirateria? Serve una strategia comune per contrastarla in italia e nel mondo” - L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, è tornato a parlare su un tema molto importante in Italia: la pirateria ... Si legge su msn.com

de siervo pirateria servePirateria: per l’Agcom serve la cooperazione delle piattaforme e un’azione comune europea - Serve una risposta comune europea per fermare completamente la pirateria: questo è quello che sostiene il presidente dell'Agcom. Lo riporta drcommodore.it

de siervo pirateria serveDe Siervo: "Pirateria, serve una strategia comune. Comminate migliaia di multe" - Continua la battaglia della Serie A e delle leghe calcistiche europee contro la pirateria digitale. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: De Siervo Pirateria Serve