De Paola presenta Roma Inter | Partita complessa sulla carta non c’è partita! Sui giallorossi ho un pensiero
Inter News 24 Il giornalista Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del big match di sabato tra la Roma e l’Inter in campionato. Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha analizzato l’attesa sfida di sabato sera tra Roma e Inter. Secondo la sua visione, la squadra giallorossa sta andando oltre ogni più rosea aspettativa, trovandosi in una posizione di classifica sorprendente e inaspettata a inizio stagione. De Paola ha citato l’esempio del difensore Gianluca Mancini, a suo dire in grande difficoltà con la Nazionale ma perfetto nel club. Ha spiegato questa differenza di rendimento con il sistema di gioco del tecnico Gian Piero Gasperini, che protegge meglio la linea difensiva, facendola soffrire meno. 🔗 Leggi su Internews24.com
