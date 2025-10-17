De Paola dubbioso sulla Juventus | Tudor sballottato e isolato Secondo me l’uscita di Chiellini porterà a questi sviluppi
De Paola, il direttore critica il riassetto societario e il tecnico bianconero: le scelte non sono coraggiose e manca ancora un’identità di gioco. Un’analisi durissima, un paragone che riporta alla mente uno dei periodi più difficili della storia recente della Juventus. Il direttore Paolo De Paola, intervenuto a Maracanà, nel corso del pomeriggio di TMW Radio, non ha usato mezzi termini per descrivere il momento di confusione che, a suo dire, regna in casa bianconera, tra un riassetto societario che non convince e un allenatore in difficoltà. De Paola: la critica al mondo Juve. Secondo il noto giornalista, la Vecchia Signora di oggi vive in un “limbo”, paragonabile a quello del post-Calciopoli, e Igor Tudor non sta riuscendo a dare una svolta, proseguendo sulla “falsariga” della precedente, deludente gestione tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
