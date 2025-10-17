De Luca torna all' attacco | Sulla sanità una campagna di mistificazione pronto a un confronto pubblico

Dalla sanità alle prossime elezioni regionali, passando per i grandi progetti e il clima nel Paese. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta social del venerdì, ha toccato diversi temi, replicando alle critiche e delineando lo scenario delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

[Tribano aggiornamento al 16.10.2025] [Sagra Paesana di San Luca] Torna la tradizionale Sagra Paesana di San Luca, organizzata dal Comitato Festeggiamenti della Parrocchia di San Luca: sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 ottobre. https://www.faceboo - facebook.com Vai su Facebook

Torna “Il calcio a 90” con Diego Ugo e Veronica. Ed è subito rissa… https://youtu.be/EveCbzhXLME?si=q3qslck-daeAazX7… #milancommunity @NonEvoluto @netsone88 - X Vai su X

West Nile, De Luca attacca il Ministero: «La dottoressa Campitiello, una prof che non capisce niente» - Il Ministero della Salute di nuovo nel mirino del governatore campano Vincenzo De Luca che torna ad attaccare la dottoressa Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione. Come scrive ilmattino.it

Regionali Campania, De Luca all’attacco: «Per quanto mi riguarda non è chiuso niente» - Il governatore in diretta social sulla candidatura di Fico: «Vado in giro e mi chiedono: veramente volete mettere quello che non ha né arte né parte? Scrive lettera43.it

Edmondo Cirielli querela Vincenzo De Luca: “Intollerabile l’attacco alla mia consorte” - Edmondo Cirielli, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni, ha annunciato di aver "dato mandato ai miei legali di procedere con una querela" nei ... Scrive fanpage.it