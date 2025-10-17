De Luca | Sto io a capotavola era una battuta per tranquillizzare gli interlocutori privati

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ci sono molti interlocutori che hanno lavorato con la Regione Campania che sono un po' preoccupati di quello che succede con le nuove elezioni regionali. Allora, ho fatto una battuta, richiamando Cervantes, dicendo non vi preoccupate, il capotavola è dove sto seduto io, non è che bisogna stare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

de luca sto ioRegionali Campania, scintille nel centrosinistra. De Luca: «Io a capotavola», Fico: «I partiti sono con me» - L’augurio di tutti nel centrosinistra era che si fermassero gli affondi e gli avverimenti al ... Come scrive ilmattino.it

de luca sto ioDe Luca, "a capotavola ci sono sempre io, controllo tutto" - "Voglio tranquillizzarvi, perché siamo in una fase politica complicata e triste, ma occhio, io controllo. Riporta msn.com

De Luca avvisa Fico con una battuta: "A capotavola ci sono sempre io" - “Voglio tranquillizzarvi, perché siamo in una fase politica complicata e triste, ma occhio, io controllo. Lo riporta internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: De Luca Sto Io