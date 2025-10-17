De Luca | Siamo in un Paese dove l’ironia non è consentita

Anteprima24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Siamo in un Paese nel quale l’ironia non è consentita. Io ritengo che chi non è capace dell’ironia è uno predisposto a fare qualunque delitto. Chi non ha ironia può uccidere anche la madre ed il padre”. Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì, risponde così alle polemiche sollevate dopo la sua ‘battuta’ fatta nei giorni scorsi quando ha detto che lui anche dopo le elezioni sarebbe stato seduto a “capotavola”. Oggi ha precisato che ha fatto la battuta per tranquillizzare quanti gli hanno chiesto cosa potrebbe accadere sul futuro delle grandi opere in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

de luca siamo in un paese dove l8217ironia non 232 consentita

© Anteprima24.it - De Luca: “Siamo in un Paese dove l’ironia non è consentita”

Leggi anche questi approfondimenti

de luca siamo paeseVincenzo De Luca: «Entrano in servizio in Campania 150 medici di famiglia» - Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca spiegando che entro il prossimo anno ne entreranno in ... Scrive msn.com

de luca siamo paeseDe Luca: “Su sanità in atto campagna di mistificazione” - La diretta social del presidente della Regione, dalla solidarietà a Ranucci, al suo ruolo dopo le elezioni: "Pronto ad affrontare confronto pubblico con tutti" ... Riporta msn.com

de luca siamo paeseDe Luca: “Per Meloni non si fa la pace con le bandiere? Neanche con l’opportunismo politico, con il nulla e girando la testa dall’altra parte” - È vero, ma meno ancora si fa la pace con l’opportunismo politico e girando la testa all’altra parte o con il nulla per due anni. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: De Luca Siamo Paese