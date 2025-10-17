De Luca | Siamo in un Paese dove l’ironia non è consentita

Tempo di lettura: < 1 minuto “Siamo in un Paese nel quale l’ironia non è consentita. Io ritengo che chi non è capace dell’ironia è uno predisposto a fare qualunque delitto. Chi non ha ironia può uccidere anche la madre ed il padre”. Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì, risponde così alle polemiche sollevate dopo la sua ‘battuta’ fatta nei giorni scorsi quando ha detto che lui anche dopo le elezioni sarebbe stato seduto a “capotavola”. Oggi ha precisato che ha fatto la battuta per tranquillizzare quanti gli hanno chiesto cosa potrebbe accadere sul futuro delle grandi opere in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

