De Luca e le grandi opere | un miliardo per Salerno Est
Tempo di lettura: 2 minuti “Questa opera è inserita in un programma di quasi un miliardo di euro finanziati dalla regione Campania”: lo ha ricordato il presidente Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dei lavori per la posa della seconda prima pietra del PalaSalerno, come lo stesso governatore ha detto ironizzando sulle difficoltà che hanno accompagnato il progetto ed anche una prima fase di lavori terminati a causa del fallimento dell’impresa che se lo era aggiudicato. Il Palazzetto dello sport di Salerno risorge dalle ceneri, di acqua, una sorte di palude e di acquitrino dal quale l’impresa Infratech che dovrà realizzare il nuovo progetto l’ha dovuto riprendere per rimettersi al lavoro ma si va ad inserire in un contesto dove i cantieri prevedono, in primis mezzo miliardo di euro per il nuovo ospedale Ruggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
“musica, energia e grandi eventi con Luca e Ilaria di Creativa Eventi in diretta dalla terrazza FotoMauro – Barcolana! un weekend tra DJ set, aperitivi stellati e solidarietà - facebook.com Vai su Facebook
Dopo grandi sforzi per mantenermi Zen, sono stato costretto ad abbandonare gli studi di #Omnibus , poco fa (i miei colleghi mi perdoneranno) per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sum - X Vai su X
De Luca: "A capotavola ci sono sempre io, controllo tutto" - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato oggi all’ex base Nato di Bagnoli, inaugurando il Distretto Campano dell’Audiovisivo, rassicurando sull’andamento dei progetti ... Lo riporta msn.com
Capaccio Paestum, le grandi opere stradali del Cilento passano tutte per la città dei Templi - Lo scorso 22 aprile, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca e il consigliere regionale Luca Cascone hanno inaugurato il sottopasso ferroviario di Capaccio Paestum, un’opera strategica non solo ... Riporta ilmattino.it
La Giunta De Luca chiude il POR FESR 2007-2013: realizzate opere per 4,8 miliardi - La Giunta De Luca ha chiuso il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013 a 4 miliardi e 782 milioni toccando il 104% della spesa complessiva. regione.campania.it scrive