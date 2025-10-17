De Luca e le grandi opere | un miliardo per Salerno Est

Tempo di lettura: 2 minuti “Questa opera è inserita in un programma di quasi un miliardo di euro finanziati dalla regione Campania”: lo ha ricordato il presidente Vincenzo De   Luca, a margine della presentazione dei lavori per la posa della seconda prima pietra del PalaSalerno, come lo stesso governatore ha detto ironizzando sulle difficoltà che hanno accompagnato il  progetto ed anche una prima fase di lavori terminati a causa del fallimento dell’impresa che se lo era aggiudicato. Il Palazzetto dello sport di Salerno risorge dalle ceneri, di acqua, una sorte di palude e di acquitrino dal quale l’impresa Infratech che dovrà realizzare il nuovo progetto l’ha dovuto riprendere  per rimettersi al lavoro  ma si va ad inserire in un contesto dove i cantieri prevedono, in primis mezzo miliardo di euro per il nuovo ospedale Ruggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

