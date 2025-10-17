De Luca | Andranno avanti i progetti importanti per la Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sulle politiche importanti e significative vi assicuro che i progetti andranno avanti e non ci saranno sconvolgimenti”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, dicendo che nei giorni scorsi ha voluto tranquillizzare con una battuta – “io sono a capotavola” – chi gli chiedeva cosa potrebbe accadere dopo le elezioni. Una battuta che, ha detto, che forse non è stata capita da “chi non è capace di essere ironico”. “ Io potrò essere seduto anche al centro tavolo ma continuerò a seguire le cose importanti”, ha detto ancora. Entrano in servizio in Campania 150 medici di famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca: “Andranno avanti i progetti importanti per la Campania”

Leggi anche questi approfondimenti

Italia’s Got Talent – Semifinali in arrivo! Il 17 e il 24 ottobre andranno in onda le puntate dedicate alle semifinali di Italia’s Got Talent su Disney+… Ma prima, facciamo un passo indietro e riviviamo un momento indimenticabile: l’esibizione del World Taekwon - facebook.com Vai su Facebook

De Luca, 'con Fico incontro corretto, andiamo avanti - Un incontro "corretto e positivo" per "andare avanti" e che "dovrebbe garantire alla Regione Campania di andare avanti senza che nessuno si perda". Scrive ansa.it

De Luca, "a capotavola ci sono sempre io, controllo tutto" - "Voglio tranquillizzarvi, perché siamo in una fase politica complicata e triste, ma occhio, io controllo. Da msn.com

Regionali in Campania, Piero De Luca: «Come farà Cirielli a fare campagna con Martusciello?» - «Sul programma concentreremo il lavoro senza disperdere energie su discussioni e dibattiti che non interessano alla gente e che sono ... Riporta msn.com