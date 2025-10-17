Inter News 24 Il noto giornalista Stefano De Grandis ha presentato così Roma Inter soffermandosi sui meriti di Chivu e sulle sue possibili scelte in attacco. In vista di Roma-Inter, il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha analizzato le possibili scelte di formazione. In attacco, data l’assenza di Marcus Thuram, ha definito giusta la probabile conferma di Ange-Yoan Bonny, sottolineando l’ottimo impatto avuto finora sia da lui che da Pio Esposito. L’opinionista ha poi promosso il lavoro del tecnico del club meneghino, Cristian Chivu. Secondo De Grandis, l’allenatore romeno è stato abile a introdurre correttivi efficaci, come un pressing più alto e una maggiore verticalità, senza però stravolgere la solida struttura di base ereditata dalla gestione di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Grandis si sbilancia: «Giusto che venga confermato Bonny, Chivu è stato bravo i un aspetto»