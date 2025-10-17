De Bruyne simbolo cambiamento mentalità Napoli il grido di Cicchella

Un Francesco Cicchella bello carico, sorridente e determinato, quello incontrato recentemente a Forte dei Marmi (nella splendida Versilia) in occasione dell’ultima edizione delle Olimpiadi del Cuore. Stiamo parlando ovviamente dell’evento benefico ‘Mattone del Cuore’ a cui prendiamo parte ormai da oltre 6 anni. Durante l’ultima kermesse benefica, organizzata come da tradizione da Paolo Brosio e dal suo meraviglioso staff, il noto e stimato comico e imitatore napoletano Francesco Cicchella ha detto la sua ai nostri microfoni. FRANCESCO CICCHELLA E TUTTA LA FIDUCIA IN KEVIN DE BRUYNE, IL “COLPO DELL’ESTATE 2025” NELLA SERIE A 2526. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - “De Bruyne simbolo cambiamento mentalità Napoli”, il grido di Cicchella

