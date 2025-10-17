De Bruyne incontro speciale | spoiler sulla sua prossima esultanza? FOTO

Kevin De Bruyne è stato protagonista di un incontro davvero toccante. Il belga del Napoli ha infatti incontrato il piccolo Emanuele, bambino di Bitonto affetto da una grave malattia a cui tutto il mondo del calcio si è profondamente affezionato. Il giocatore azzurro ha posato per una foto insieme al bambino, come testimonia la foto pubblicata sui profili social dello stesso bambino. L’incontro con il piccolo Emanuele. De Bruyne si è prestato ad un meraviglioso scatto insieme ad Emanuele, con cui ha mimato la sua celeberrima linguaccia. Questo gesto è diventato molto popolare nel mondo del calcio italiano, con diversi calciatori che hanno omaggiato l’incontro con il bambino esultando mimando proprio la sua linguaccia nelle loro esultanze successive ai loro gol. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

