DBRS promuove l’Italia | rating alzato ad A basso prospettive stabili
L’agenzia Dbrs Ratings GmbH (Morningstar DBRS) ha rivisto al rialzo il rating a lungo termine in valuta estera e locale della Repubblica Italiana, portandolo da BBB (alto) ad A (basso). Si tratta di una promozione significativa, che riflette una maggiore fiducia nella stabilità economica del Paese. Prospettive stabili per i rating a lungo e breve termine. Contestualmente all’upgrade, l’outlook dei rating a lungo termine è stato modificato da Positivo a Stabile. Morningstar DBRS ha inoltre confermato il rating a breve termine in valuta estera e locale dell’Italia a R-1 (basso), mantenendo anche in questo caso una prospettiva stabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Fitch promuove la Città metropolitana di Roma Capitale: rating innalzato da «BBB» a «BBB+». Ecco perché https://www.lacapitale.it/articolo/rating-fitch-innalzato-roma - facebook.com Vai su Facebook
Dbrs alza il rating dell'Italia a 'A': "Governo stabile e credibile" - La decisione dell’agenzia canadese premia la tenuta dei conti pubblici e la stabilità politica, inserendo il nostro Paese nella fascia “A” dopo anni di valutazioni prudenti. Secondo msn.com
**Francia: agenzia Dbrs taglia rating ad AA, prospettive stabili** - Dopo quello dell'agenzia Fitch arriva un nuovo downgrade per il rating della Francia: infatti l'agenzia Dbrs ha declassato di un livello il rating a lungo termine della ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Francia, dopo Fitch anche Dbrs taglia il rating a AA da AA (alto), ma rivede il trend a stabile da negativo - Dbrs ha declassato di un livello il rating a lungo termine della Repubblica Francese portandolo da AA (alto) ad ... Da milanofinanza.it