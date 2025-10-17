DBRS promuove l’Italia | rating alzato ad A basso prospettive stabili

L’agenzia Dbrs Ratings GmbH (Morningstar DBRS) ha rivisto al rialzo il rating a lungo termine in valuta estera e locale della Repubblica Italiana, portandolo da BBB (alto) ad A (basso). Si tratta di una promozione significativa, che riflette una maggiore fiducia nella stabilità economica del Paese. Prospettive stabili per i rating a lungo e breve termine. Contestualmente all’upgrade, l’outlook dei rating a lungo termine è stato modificato da Positivo a Stabile. Morningstar DBRS ha inoltre confermato il rating a breve termine in valuta estera e locale dell’Italia a R-1 (basso), mantenendo anche in questo caso una prospettiva stabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

