Dbrs promuove l’Italia e alza il rating ad A | Il governo Meloni si sta dimostrando stabile e credibile Cosa comporta
Buone notizie per l’Italia sul fronte della fiducia internazionale. L’agenzia di rating Dbrs Morningstar ha deciso di alzare la valutazione del debito sovrano italiano, portandola da BBB (High) a A (Low), con trend stabile. Un passo in avanti significativo, che segna il ritorno del Paese nella fascia “A” delle economie considerate solide e affidabili. Nella nota diffusa da Washington, Dbrs sottolinea che il governo guidato da Giorgia Meloni «si sta dimostrando stabile e credibile», descrivendo per l’Italia «un periodo di stabilità politica che garantisce maggiore prevedibilità nell’elaborazione delle politiche e credibilità nei piani di bilancio». 🔗 Leggi su Open.online
