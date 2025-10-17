Dbrs | Giorgetti Italia torna in serie A con grande orgoglio

Milano, 17 ott. (LaPresse) – “Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l’Italia torna in serie A con grande orgoglio”. Così il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti commenta la promozione del rating dell’Italia da parte dell’agenzia Dbrs. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

