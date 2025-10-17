DBRS alza il rating dell' Italia ad A

23.00 L'agenzia Dbrs Morningstar alza il rating dell'Italia da BBB (High) ad A (low), con trend stabile da positivo. "L'Italia sta attraversando un periodo di stabilità politica che garantisce maggiore prevedibilità nell'elaborazione delle politiche e credibilità nei piani di bilancio" afferma l'agenzia. "Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio". Così il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti commenta la notizia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

