Dbrs | alza il rating dell’Italia a ‘a’ trend stabile

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 17 ott. (LaPresse) – Dbrs Ratings GmbH (Morningstar DBRS) ha alzato il rating a lungo termine in valuta estera e locale della Repubblica Italiana da BBB (alto) ad A (basso). L’andamento di tutti i rating a lungo termine è stato modificato da Positivo a Stabile. Allo stesso tempo, Morningstar DBRS ha confermato il rating a breve termine in valuta estera e locale dellItalia a R-1 (basso). L’andamento di tutti i rating a breve termine rimane Stabile. È quanto si legge in una nota. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

dbrs alza il rating dell8217italia a 8216a8217 trend stabile

© Lapresse.it - Dbrs: alza il rating dell’Italia a ‘a’, trend stabile

Argomenti simili trattati di recente

dbrs alza rating dell8217italiaDbrs: alza il rating dell’Italia a ‘a’, trend stabile - Dbrs Ratings GmbH (Morningstar DBRS) ha alzato il rating a lungo termine in valuta estera e locale della Repubblica Italiana da ... Si legge su lapresse.it

dbrs alza rating dell8217italiaAgenzia Dbrs alza il rating dell'Italia a 'A', trend stabile - "Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio", è il commento del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ... Secondo tg24.sky.it

dbrs alza rating dell8217italiaDbrs alza il rating dell'Italia a 'A', trend stabile. Giorgetti: ritorniamo in serie A con orgoglio - L’agenzia Dbrs Morningstar alza il rating dell’Italia a A (low) da BBB (High), con trend stabile da positivo. Lo riporta gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Dbrs Alza Rating Dell8217italia