Dbrs | alza il rating dell’Italia a ‘a’ trend stabile
Milano, 17 ott. (LaPresse) – Dbrs Ratings GmbH (Morningstar DBRS) ha alzato il rating a lungo termine in valuta estera e locale della Repubblica Italiana da BBB (alto) ad A (basso). L’andamento di tutti i rating a lungo termine è stato modificato da Positivo a Stabile. Allo stesso tempo, Morningstar DBRS ha confermato il rating a breve termine in valuta estera e locale dell’Italia a R-1 (basso). L’andamento di tutti i rating a breve termine rimane Stabile. È quanto si legge in una nota. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
