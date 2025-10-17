Dbrs alza il rating dell' Italia a ' A' trend stabile Giorgetti | ritorniamo in serie A con orgoglio

Feedpress.me | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’agenzia Dbrs Morningstar alza il rating dell’Italia a A (low) da BBB (High), con trend stabile da positivo. E’ quanto si legge in una nota. «Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l’Italia torna in serie A con grande orgoglio». Così il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti commenta la promozione del rating dell’Italia da parte dell’agenzia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

dbrs alza il rating dell italia a a trend stabile giorgetti ritorniamo in serie a con orgoglio

© Feedpress.me - Dbrs alza il rating dell'Italia a 'A', trend stabile. Giorgetti: ritorniamo in serie A con orgoglio

Approfondisci con queste news

dbrs alza rating italiaAgenzia Dbrs alza il rating dell'Italia a 'A', trend stabile - "Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio", è il commento del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ... Segnala tg24.sky.it

dbrs alza rating italiaL'agenzia DBRS Morningstar alza il rating dell'Italia: cosa significa per l'economia? - Recentemente, l’agenzia di rating Dbrs Morningstar ha elevato il rating dell’Italia, passando da BBB (High) a A (Low), con un outlook stabile. Da notizie.it

dbrs alza rating italiaItalia torna in serie A: DBRS promuove il rating. Giorgetti: "Grande orgoglio" - Manovra 18,7 miliardi tra tagli Irpef, salari e misure per famiglie ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Dbrs Alza Rating Italia