Dbrs alza il rating dell' Italia a ' A' trend stabile Giorgetti | ritorniamo in serie A con orgoglio
L’agenzia Dbrs Morningstar alza il rating dell’Italia a A (low) da BBB (High), con trend stabile da positivo. E’ quanto si legge in una nota. «Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l’Italia torna in serie A con grande orgoglio». Così il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti commenta la promozione del rating dell’Italia da parte dell’agenzia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
