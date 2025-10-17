Dbrs alza il rating dell' Italia a ' A' | Governo stabile e credibile
L’agenzia canadese DBRS Morningstar ha alzato il rating sovrano dell’Italia da BBB (high) ad A (low), modificando anche la prospettiva da positiva a stabile. Una decisione che segna un passaggio importante nel percorso di consolidamento della credibilità finanziaria del Paese e che arriva in un momento in cui le principali agenzie internazionali sembrano convergere verso una lettura più favorevole della situazione economica italiana. " Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio ". Così ha commentato la notizia il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
