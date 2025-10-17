Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026 è il nuovo tour del cantautore
Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026, è il suo primo tour con una piccola Orchestra nei teatri, il calendario e i biglietti. Dopo il successo del tour estivo e dei grandi eventi all’aperto, Davide Van De Sfroos torna nei teatri con un nuovo e ambizioso progetto: Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026, il suo primo tour con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio. Il tour sarà un viaggio musicale che attraverserà i teatri più belli del Nord Italia (e non solo), in una dimensione più intima ma allo stesso tempo orchestrale, dove folk e sinfonia si incontrano, mantenendo intatta l’anima autentica e poetica di Davide. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
