Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026 debutta a Varese e Lugano poi arriva al Teatro Sociale di Como

Quicomo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del tour estivo e dei grandi eventi all’aperto, Davide Van De Sfroos torna nei teatri con un nuovo e ambizioso progetto: “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, il suo primo tour con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste. 🔗 Leggi su Quicomo.it

