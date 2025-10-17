Davide Morganti | scrivere dal sottosuolo dell’esistenza

Lecceprima.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una letteratura che racconta. E c’è una letteratura che interroga, che smuove, che costringe a guardare dove fa male. Davide Morganti appartiene a quest’ultima. La sua scrittura non offre consolazioni né rifugi: è un corpo a corpo con il dolore, con l’assenza, con le grandi domande. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Davide Morganti, il 22enne che ha ucciso la mamma: «Ho fatto la cosa giusta. Avrei dovuto uccidere tutta la famiglia. Sono stati cattivi con me» - Morganti si trova in stato di arresto all'interno di una struttura sanitaria con l'accusa di omicidio volontario, distruzione di cadavere e incendio doloso. Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Davide Morganti Scrivere Sottosuolo