Davide Ancelotti traballa al Botafogo | Se non fosse figlio di Carlo sarebbe già stato esonerato

Davide Ancelotti è nel mirino della critica in Brasile dopo la pesante sconfitta nel derby contro il Flamengo: 23 infortuni, 7 ko in 22 gare e una squadra che non trova continuità. La dirigenza del Botafogo lo difende, ma la pazienza dei tifosi è agli sgoccioli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

' Crisi nerissima per il Botafogo di Davide Ancelotti. Nella notte italiana è arrivata la seconda sconfitta consecutiva senza appello: il Glorioso è stato battuto in casa per 3-0 dal Flamengo, or - facebook.com Vai su Facebook

FORA DAVIDE ANCELOTTI - X Vai su X

Davide Ancelotti traballa al Botafogo: “Se non fosse figlio di Carlo, sarebbe già stato esonerato” - Davide Ancelotti è nel mirino della critica in Brasile dopo la pesante sconfitta nel derby contro il Flamengo: 23 infortuni, 7 ko in 22 gare e una squadra ... Come scrive fanpage.it

Brasile, 2° brutto k.o di fila per Davide Ancelotti: il Botafogo lontano dal quarto posto - Nella notte italiana è arrivata la seconda sconfitta consecutiva senza appello: il Glorioso. Segnala tuttomercatoweb.com

Ancelotti junior: "Il cognome è pesantissimo, ma papà è il primo tifoso del mio Botafogo" - La nuova vita di Davide Ancelotti non è poi tanto diversa da quella vecchia. Lo riporta gazzetta.it