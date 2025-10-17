Darsena Vecchia | Ricercato per lesioni aggravate si camuffa tra i pescatori e vende prodotti ittici abusivamente | arrestato

17 ott 2025

Ha provato a camuffarsi tra i pescatori per sfuggire al mandato di arresto nei suoi confronti per lesioni aggravate. Tuttavia un cittadino extracomunitario è stato scoperto e per lui sono scattate le manette durante un controllo in Darsena Vecchia da parte di guardia costiera e polizia municipale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

