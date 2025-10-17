Parlare della fine della propria vita può sembrare difficile, ma affrontare questo tema con serenità è un gesto di profonda sensibilità e di estrema responsabilità. Pensare in anticipo a ciò che accadrà “dopo” significa proteggere chi si ama per fare un ultimo, meraviglioso, sensibilissimo regalo: offrire chiarezza e conforto nei momenti in cui le emozioni rendono tutto più complesso e difficile da gestire. Sempre più persone, infatti, ultimamente scelgono di pianificare il proprio percorso funebre in anticipo, riconoscendo nel funeral planning un modo per assicurarsi che ogni fase del commiato avvenga nel pieno rispetto e nella piena coerenza con la propria volontà già in vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Dare sollievo a chi resta prima dell'ultimo addio: è possibile farlo?