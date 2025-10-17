Danza contemporanea nuovo appuntamento al Museo di Pontecagnano con la rassegna Mare Nostrum
Appuntamento con la rassegna di danza contemporanea "Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza" al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. L'evento, penultima data della manifestazione, si svolgerà domenica 19 ottobre a partire dalle ore 19:30. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CORSI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE Ore 18 pilates principianti Ore 19 danza contemporanea e pilates intermedi Ore 21.30 boogie woogie avanzato - facebook.com Vai su Facebook
MOV*AT, secondo appuntamento con Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello - Prosegue MOV*AT, la rassegna dedicata alla danza contemporanea nata dalla collaborazione tra nòva, Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana e Piemonte dal Vivo, nell’ambito del progetto Corto Circuito. Da lavocedinovara.com
Teatro Nuovo di Napoli al via la rassegna Coreo/Grafie - In questo contesto ricco di fermento il Teatro Pubblico Campano presenta, da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre 2025 al Teatro Nuovo di Napoli, Coreo/Grafie, ... Scrive napolivillage.com
La danza contemporanea di Radic’Arte torna a Novi Ligure. - Radic’Arte, l’Associazione di Promozione Sociale attiva dal 2021, presenta il quarto appuntamento della rassegna di danza contemporanea “Diffusa 2025”. Si legge su giornale7.it