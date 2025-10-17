Milano, 17 ottobre 2025 - Sospesa dalla gup Tiziana Gueli per alcuni mesi l 'udienza preliminare a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata ai danni dell'Inps. Attesa per la Consulta. Lo stop è motivato dalla necessità di attendere la decisione della Consulta sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato sull'utilizzabilità di una serie di registrazioni di conversazioni private. Prossima udienza? Forse il 20 febbraio. Non è noto al momento quando riprenderà l'udienza preliminare ma certamente non sarà prima del 20 febbraio quando la giudice Gueli ha fissato un'udienza “di controllo” per valutare se la Consulta si sarà nel frattempo pronunciata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daniela Santanchè e la presunta truffa all’Inps: udienza preliminare sospesa per mesi