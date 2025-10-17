Daniela Santanché e la presunta truffa all’Inps il tribunale impone lo stop | perché l’udienza preliminare è congelata per mesi

Rimandata a data da destinarsi l’udienza preliminare di Daniela Santanché, in attesa del pronunciamento della Consulta. Così il Senato ha salvato, almeno per ora, la ministra del Turismo. A suo carico c’è un’ indagine per truffa ai danni dello stato, su un presunto uso illecito della cassa integrazione Covid nel biennio 2020-2022 con le sue aziende «Visibilia Editore spa» e «Visibilia Concessionaria srl». Tre settimane fa la sua camera di appartenenza, il Senato, ha votato una mozione che rimette alla Corte Costituzionale la decisione sull’utilizzabilità di alcune registrazioni nelle mani dei pm, in nome dell’immunità parlamentare che protegge la corrispondenza degli eletti. 🔗 Leggi su Open.online

