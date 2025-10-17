D’Angelo ci crede ancora | Adesso fuori il carattere

Con l’obiettivo di dare una scossa a un evidente momento di difficoltà mister Luca D’Angelo ha caricato la propria squadra in vista del complicato match contro il Cesena in programma domani sera alle 19.30 al ’Picco’. "C’è bisogno di una reazione soprattutto caratteriale – afferma – e dal punto di vista tecnico, tattico e motivazionale dovremo giocare una partita d’eccellenza. Questi quattro fattori se affrontati bene potranno fare la differenza, ma se scenderemo in campo impauriti e titubanti potremo pagarne il prezzo. Dovremo essere noi stessi con le nostre caratteristiche, convinti e forti mentalmente contro una squadra molto veloce". 🔗 Leggi su Lanazione.it

