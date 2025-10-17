Damour | Abbiamo ascoltato il suono dello spazio Quantum e AI cambieranno la fisica del futuro

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, il fisico teorico Thibault Damour, tra i principali protagonisti della scoperta delle onde gravitazionali, racconta come la teoria di Einstein del 1915 continui a rivelare nuovi segreti dell’universo. “Abbiamo sentito le vibrazioni dello spazio: le onde gravitazionali sono il suono stesso del cosmo”, spiega Damour, ricordando le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

damour abbiamo ascoltato il suono dello spazio quantum e ai cambieranno la fisica del futuro

© Ildifforme.it - Damour: “Abbiamo ascoltato il suono dello spazio. Quantum e AI cambieranno la fisica del futuro”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Damour Abbiamo Ascoltato Suono