Damour | Abbiamo ascoltato il suono dello spazio Quantum e AI cambieranno la fisica del futuro
Durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, il fisico teorico Thibault Damour, tra i principali protagonisti della scoperta delle onde gravitazionali, racconta come la teoria di Einstein del 1915 continui a rivelare nuovi segreti dell’universo. “Abbiamo sentito le vibrazioni dello spazio: le onde gravitazionali sono il suono stesso del cosmo”, spiega Damour, ricordando le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
