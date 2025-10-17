Dalle assunzioni alla lotta liste d’attesa cosa c’è in Manovra per la sanità pubblica e gli operatori

Periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Cdm ha varato la Manovra che ora sarà trasmesso al Senato per l'avvio dell'iter parlamentare. Novità per la sanità pubblica rispetto ai numeri che nelle settimane passate sono rimbalzati sui media. Il progetto di legge di bilancio 2026 prevede un incremento del finanziamento del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2026 di 2,4 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

assunzioni lotta liste d8217attesaDalle assunzioni alla lotta liste d'attesa, cosa c'è in Manovra per la sanità pubblica e gli operatori - Si prevede una rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica, incremento del tetto per dispositivi medici, adeguamento delle tariffe ambulatoriali ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Assunzioni Lotta Liste D8217attesa