Dalle assunzioni alla lotta liste d’attesa cosa c’è in Manovra per la sanità pubblica e gli operatori
(Adnkronos) – Il Cdm ha varato la Manovra che ora sarà trasmesso al Senato per l'avvio dell'iter parlamentare. Novità per la sanità pubblica rispetto ai numeri che nelle settimane passate sono rimbalzati sui media. Il progetto di legge di bilancio 2026 prevede un incremento del finanziamento del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2026 di 2,4 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
«Più assunzioni per il personale scolastico o sarà lotta» https://ift.tt/w30txuE https://ift.tt/mO7AsNJ - X Vai su X
La lotta contro lo spreco alimentare tarda a produrre gli effetti sperati. Stando a un bilancio della Scuola universitaria professionale di Zurigo (ZHAW), pubblicato oggi, dal 2017 al 2024 la quantità di cibo gettato è diminuita solo del 5%. Nel piano d'azione contr - facebook.com Vai su Facebook
Dalle assunzioni alla lotta liste d'attesa, cosa c'è in Manovra per la sanità pubblica e gli operatori - Si prevede una rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica, incremento del tetto per dispositivi medici, adeguamento delle tariffe ambulatoriali ... Da msn.com