Dall' armonia alla contemporaneità da Matilda De Angelis a Giorgio Armani | tutto quello che abbiamo scoperto sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
A presentare la cerimonia il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
