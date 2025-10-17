Dalla Serie D al Napoli | la storia sta incantando tutti i tifosi
Dalla retrocessione in Serie D alla convocazione in Nazionale Under 21 passando per la chiamata del Napoli, una storia che sta facendo commuovere tutti. Il giovane calciatore del Napoli ha raccontato a ‘Cronache di Spogliatoio’ le tappe di un percorso fatto di sacrifici, fiducia e coraggio. Un racconto sincero che mostra il lato più umano di chi, partendo dal basso, ha saputo conquistare passo dopo passo la maglia azzurra. Dal basso alla maglia azzurra: le parole sull’approdo al Napoli. Luca Marinucci, a ‘Cronache di Spogliatoio’, ha ripercorso i momenti più significativi della sua crescita, ricordando con lucidità gli anni difficili. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
