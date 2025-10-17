Dalla residenza virtuale alla stazione di posta | così pure i senzatetto possono ricevere la corrispondenza
Dopo la residenza virtuale, adesso i senzatetto hanno anche una stazione di posta: un luogo fisico dove ricevere la corrispondenza. Il servizio, finanziato dal Pnrr, è stato affidato dall’amministrazione comunale alla fondazione Don Calabria. Da un mesetto a questa parte la posta arriva a Palazzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma Capitale. . #INFORoMA WEB TV - ROMA TI SPIEGA: tutorial per il cambio di residenza online La dichiarazione del cambio di residenza sul portale di Roma Capitale è un procedimento rapido ed efficiente. Segui il nostro tutorial per la compilazione - facebook.com Vai su Facebook
Pieruccini: "No al progetto ’stazione di posta’ nel quartiere di Avenza" - Il segretario provinciale della Lega critica la vicesindaca di Carrara per presunte informazioni errate sul progetto della stazione di posta ad Avenza, sottolineando la priorità della sicurezza e ... Si legge su lanazione.it
(MI) WELFARE. NASCE LA STAZIONE DI POSTA DI VIA BARABINO, UN CENTRO DI ACCOGLIENZA - NASCE LA STAZIONE DI POSTA DI VIA BARABINO, UN CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI DEDICATI AI SENZA DIMORA E ALLE PERSONE VULNERABILI DEL QUARTIERE Trenta posti letto, sportello ResidenzaMi, seg ... Scrive welfarenetwork.it
Progetto “Stazione di posta”. Un centro servizi per i poveri con alloggi di emergenza - La sede sarà in via Arconate 8 in uno stabile di proprietà comunale dismesso da anni. Si legge su ilgiorno.it